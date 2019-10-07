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Erenlerde diş taraması devam ediyor

Erenler Belediyesi tarafından ilkokullarda başlatılan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Seferberliği’ kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Erenler Belediyesi tarafından ilkokullarda başlatılan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Seferberliği' kapsamında çalışmalar devam ediyor.


Erenler Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokullarda başlatılan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Seferberliği' devam ediyor. Belediye Diş Polikliniği'ne bağlı hekimler öğrencilere diş sağlığı taraması gerçekleştirirken Aile Danışmanı, Sosyolog Nermin Kuşcu da öğrencilere dişlerin bakımı hakkında sunum gerçekleştirmeye devam ediyor. Etkinliği yakından takip ederek bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, En kıymetlilerimiz olan çocuklarımızın diş sağlığını korumaları konusunda başlattığımız ağız sağlığı seferberliği sürüyor. Şimdiye kadar kırsal bölgede bulunan 25 mahallemizdeki ilkokullarda arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı” diye konuştu.


Çalışmaların merkezdeki okullarda devam ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Gerçekleştirdiğimiz diş taraması ile çocuklarımızın ağızlarında var olan diş çürüklerini tespit ederek tedavi sürecini planlamakla birlikte tedavi sürecini birlikte takip edeceğiz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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