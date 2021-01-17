Erenler'de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erenler Belediyesi Karla Mücadele ekipleri meteorolojinin verilerine göre yapılan hazırlıklar sonrasında ve şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Erenler'de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kırsal yerleşim bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde yoğun olarak süren kar yağışında ekipler çalışmalarını sürdürecek.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yaptığı açıklamada, "Karla mücadele ekiplerimiz kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizde etkisini gösteren kar yağışında yollarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Azimle çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyor, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı.