Erenler'de “Engelleri Beraber Aşalım Kortej Yürüyüşü”nün ikincisi gerçekleştirildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Erenler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, ilçedeki okullar bünyelerindeki özel eğitim sınıfı öğrencileri ile okul yöneticileri ve velilerimiz katıldığı yürüyüşe çevre esnaf ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Erenler'de “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” sebebiyle “Engelleri Beraber Aşalım Kortej Yürüyüşü”nün 2'ncisi gerçekleştirildi. Erenler İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ercan Zengin koordinesinde gerçekleştirilen, İlçe Müdürlüğü bahçesinden başlayıp Erenler Belediyesi önünde yapılan konuşma ve gökyüzüne balon bırakılmasıyla devam eden yürüyüş, yine İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bahçesinde son buldu. Geleneksel hale getirilen yürüyüşe Erenler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, okullar bünyelerindeki özel eğitim sınıfı öğrencileri ile okul yöneticileri ve veliler katıldı. Birbirinden sevimli özel bireylerin sosyal mesaj içerikli döviz ve pankartlarla katılığı yürüyüşe çevre esnafı ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.