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Erenler'de fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ‘Geleceğe Nefes’ programına katılarak öğrencilerle fidan dikti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ‘Geleceğe Nefes' programına katılarak öğrencilerle fidan dikti.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Erenler Ali Dilmen İlkokulunda gerçekleşen ‘Geleceğe Nefes' programına katıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ‘Geleceğe Nefes' programında konuşan Başkan Kılıç, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda, Ali Dilmen İlkokulu öğrencilerimizle birlikte okul bahçelerinde fidan dikme etkinliğine katıldık. Kıymetli yavrularımız da ülkemizin fidanları, yeşerecek ve ümidimiz olacaklar” dedi.

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