Erenler'de fırın ve marketlere gıda denetimi

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde ilçe genelinde fırın ve market denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler fırınlarda hijyen, ruhsat, gramaj, sosyal mesafe, marketlerde ise İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi kapsamında denetim gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığı için denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Önceliğimiz her zaman halkımızın sağlığı. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Aynı zamanda ekiplerimiz İçişleri Bakanlığımızın korona virüs salgını ile ilgili genelgeleri kapsamında ilçe genelinde denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde ilçemiz genelinde kurallara uyulduğu görülüyor, tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.