Erenler'de fırınlara denetim devam ediyor

Zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve hijyen konularında ki denetimleri yanı sıra işletmelerin hijyen belgelerini de kontrol etti. Yapılan denetimlerde pidelerin gramajından fırının temizliğine kadar birçok konu titizlikle incelendi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere, tutanak tutup uyarıda bulunan ekipler, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda gerekli cezai işlemlerin yapılacağı konusunda işletme sahiplerini uyardı. Erenler Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetledikleri iş yerlerinde üretim, hijyen ve sağlık yönünden uyulması gereken kurallar hakkında da iş yeri yetkililerine bilgi verdi.

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler hakkında açıklamada bulunan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için denetimlerin sıklaştırıldığını ve belediye olarak denetimlerde önceliğin insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat edildiğini ifade etti. Belediye Zabıta ekipleri tarafından denetlenen birçok fırının hijyen ve üretim kurallarına uyduğu belirlenirken, iş yeri sahipleri de denetimlerden oldukça mutlu. Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerle ilgili bilgi veren Erenler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail İşçi ise, yıl içerisinde periyodik olarak devam eden denetimlerin Ramazan ayı münasebetiyle sıklaştırıldığını ve Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.