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Erenler'de HES, maske ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor

Erenler Belediyesi ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde HES, maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor.


Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri elden bırakmıyor. İlçede kurulan Pazartesi Pazarında ekipler pazar esnaflarının HES kodu uygulamalarını kontrol ederken pazara giriş noktalarında maske, pazarın iç kısımlarında da sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor. Denetimler hakkında açıklama yapan Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, “Artan korona virüs salgını vakalarına yönelik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Pazartesi Pazarında ekiplerimiz HES, maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor” dedi.

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