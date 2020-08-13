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Erenler'de hurda ve atıl araçlar çekiliyor

Erenler Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesinde bulunan hurda ve atıl araçlar otoparka çekiliyor.


Erenler Belediyesi ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesi çevresinde bulunan hurda ve atıl araçlar çekici ile otoparka çekildi. Belediyeden çalışma hakkında yapılan açıklamada, “Daha temiz bir Erenler için vatandaşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamında Zabıta Personelimiz ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesi çevresinde bulunan hurda ve atıl araçlar çekici ile otoparka çekiliyor. Desteklerinden dolayı emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Hurda ve atıl araçlara yönelik başlatılan çalışmamız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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