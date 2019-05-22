Erenler'de içmesuyu altyapısı yenileniyor

Koordinasyon halinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bölge sağlam altyapıya kavuşturularak kayıp kaçak oranları azaltılıyor.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler Belediyesi tarafından parke yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği Küpçüler Mahallesi, Hacıoğlu Mahallesi ve Tabakhane Mahallesi'nde bulunan toplam 6 sokakta içmesuyu hatlarını yeniliyor.

Konuya ilişkin olarak SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Erenler Belediyesi ile koordinasyon halinde ömrü dolan ve bu nedenle su kayıp kaçaklarının yaşandığı hatları devreden çıkarıyor, bölgede toplam bin 660 metre uzunluğunda içmesuyu altyapısı inşa ediyoruz. Ayrıca 208 abone bağlantısını da tamamen yeniliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu sokaklar uzun yıllar hizmet sunacak sağlam altyapıyla buluşacak. Kayıp kaçak oranları azalacak. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamladığı bölgelerde Erenler Belediyesi ekipleri hemen üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Belediyelerimizle koordinasyon halinde şehrimizin altyapısını daha da güçlü hale getirmek için çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” denildi.