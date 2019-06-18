Erenler'de kilitli parke taşları yenileme çalışmaları sürüyor

Erenler'de alt yapısı tamamlanan sokak aralarında kilitli parke taşlarını yenileme çalışmaları Erenler Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından devam ediyor.

Erenler Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sokak aralarında parke yenileme ve tadilat çalışmalarını sürdüren ekipler yağmurlu havalarda vatandaşları olumsuz etkileyen sokaklara öncelik vererek vatandaşların mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Nisan ayından itibaren Yeşiltepe, Merkez, Bağlar, Dilmen, Tabakhane ve Hacıoğlu mahallelerinde kilitli parke çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek çalışmaların hız kazanacağını belirtti. Başkan Fevzi Kılıç, “Amacımız daha yaşanılır bir Erenler'i halkımızın hizmetine sunmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, alt yapısı tamamlanmış sokaklarımızdaki ara sokaklarda sorunlu olan parke taşlarını yenileniyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, “Bozulan sokak aralarının tespitiyle birlikte Fen İşleri ekiplerimiz bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız en kısa sürede tüm sokaklarımızda çalışmaları tamamlamak” diye konuştu.