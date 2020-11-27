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Erenler'de kırsal mahallelerin doğalgaz çalışması devam ediyor

Erenler Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerine yönelik başlatılan doğalgaz çalışması devam ediyor.


Birinci etap çalışmaları kapsamında tamamlanan Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet Mahallelerinin ardından Epçeller, Çaykışla, Sarıcalar ve Şeyhköy Mahalleleri için bugün çalışmalar başladı. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, muhtarlar ile birlikte çalışma sahasını gezdi. Kırsal mahallelere yönelik doğalgaz çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Fevzi Kılıç, “Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet Mahallelerimizde doğalgaz çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler bugün Epçeller, Çaykışla, Sarıcalar ve Şeyhköy Mahallelerimiz için çalışmalara başladı. Kazı çalışmalarında bozulan yollarda ekiplerimiz zaman kaybetmeden tamir ve tadilat çalışmalarına devam edecek. Erenler'imiz için çalışmaya, projeler üretmeye ve bu projeleri, çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışmalar bölge sakinlerimiz için hayırlı olsun inşallah” dedi.

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