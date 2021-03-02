Erenler'de kumaş pazarına korona engeli

Erenler İlçesinde kurulan Çarşamba Pazarı'nın ‘Kumaş Pazarı' bölümü ilimizin en riskli iller kategorisinde bulunması nedeniyle geçici olarak kapatılırken, ‘Meyve ve Sebze Pazarı' Zabıta ekiplerinin tedbirleri eşliğinde açılacak.

Erenler İlçesinde Çarşamba Günü kurulan ve bölgenin gözde pazarlarından olan Çarşamba Pazarı'nın ‘Kumaş Pazarı' bölümü, şehirde artan korona virüs vakalarına yönelik alınan tedbirler kapsamında 3 Mart Çarşamba Günü de dahil olmak üzere kapatıldı. Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

Kumaş pazarı geçici olarak kapatıldı

Erenler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde, “Sakarya'mızın en riskli iller kategorisinde bulunması nedeniyle ilçemizde kurulan Çarşamba Pazarının ‘Kumaş Pazarı' bölümü alınan tedbirler kapsamında 3 Mart Çarşamba Günü de dahil olmak üzere geçici olarak kapatılmıştır. Yine Çarşamba Pazarı içerisinde bulunan ‘Meyve ve Sebze' bölümü ise Zabıta Müdürlüğü Ekiplerimizin yoğun şekilde gerçekleştireceği denetimlerin eşliğinde hizmet verecektir.”