Erenler'de oyun sokağı baştan sona yenileniyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Ekiplerimiz bugün itibari ile çalışmalara başladı ve kısa zaman içerisinde tamamlayacaklar. 3 alandan oluşacak olan Oyun Sokağımızın yenilenen yüzünün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından Erenler Merkez Mahallesinde bulunan Oyun Sokağı'nın yenilendiğini açıklayarak proje görsellerini paylaştı. Başkan Fevzi Kılıç, çalışmaların bugün itibari ile başladığını ve kısa zaman içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Fevzi Kılıç paylaşımında, “Oyun Sokağımız için güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Çocuklarımız tarafından çok sevilen ve güzel vakit geçirdikleri Oyun Sokağını baştan sona yeniliyor, hem çocuklarımız hem de aileler için güzel bir alan oluşturuyoruz. Ekiplerimiz bugün itibari ile çalışmalara başladı ve kısa zaman içerisinde tamamlanacak. Kıymetli çocuklarımız ile güzel bir açılış programında buluşacağız inşallah. 3 alandan oluşacak olan Oyun Sokağımızın yenilenen yüzünün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Erenler'imiz için hız kesmeden devam” ifadelerine yer verdi.