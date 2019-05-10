Erenler'de Ramazan etkinlikleri başladı

Erenler Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda başladı. Vatandaşların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği Ramazan etkinliklerinde yediden yetmişe tüm vatandaşlar gösteriler ile doyasıya eğlendi. Ramazan etkinliklerinde Hacivat-Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Ateşbaz Çocuk Oyunları ve Pamuk Şeker ve çeşitli gösteriler yapılıyor. Etkinliğe çocuklar kadar yetişkinler de yoğun ilgi gösterdi. Meydana kurulan sahnede Hacivat ve Karagöz, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar ile çocuklar doyasıya eğlendi.

"Davet etti"

Etkinlik alanını ziyaret ederek çocukların sevincine ortak olan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “En kıymetlilerimiz olan çocuklarımızı, yavrularımızı böylesine mutlu görmek inanın günün yorgunluğunu üzerimizden alıyor. Ben her birinize etkinliğe katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum ve diğer etkinliklere de sizleri davet ediyorum. Bu vesile ile tekraradan Ramazan ayınızı tebrik ediyorum, Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin” dedi.

Ramazan ayı boyunca farklı mekanlarda devam edecek olan etkinlik programı 11 Mayıs Sakarya Park, 16 Mayıs Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 18 Mayıs- 29 Mayıs Oyun Sokağı, 23 Mayıs Büyükesence Mahallesi, 25 Mayıs da Diriliş Meydanı ve 30 Mayıs Bekirpaşa Mahallesi olarak belirlendi.