Erenler'de Ramazan etkinlikleri başlıyor

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Erenler Ramazan Etkinlikleri 2019' 9 Mayıs Perşembe günü Diriliş Meydanında başlıyor. Her kitleye hitap edecek ve vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği programlar da Hacivat-Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Ateşbaz Çocuk Oyunları ve Pamuk Şeker ve çeşitli gösteriler olacak. Eski Ramazanları bir nebzede olsa yaşatmak isteyen Erenler Belediyesi tasavvuf dinletisi ve ikramlar ile Razaman'ı renklendirecek.

İlçe sakinlerini etkinliklere davet eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Aylarını gönülden kutluyorum, Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. İftar sonrasında vatandaşlarımızın hoşça ailecek keyifli zaman geçirebileceği Ramazan etkinliklerine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Erenler Ramazan Etkinlikleri 9 Mayıs ve 25 Mayıs'da Diriliş Meydanı, 11 Mayıs Sakarya Park, 16 Mayıs Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 18 Mayıs- 29 Mayıs Oyun Sokağı, 23 Mayıs Büyükesence, 30 Mayıs Bekirpaşa Mahallesi olarak belirlendi.