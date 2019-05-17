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Erenler'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.


Çaybaşıyeniköy mahallesinde gerçekleşen Ramazan Etkinliğinde çocuklara misafir olan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, etkinliğe katılan mahalle sakinleri ile sohbet ederek Ramazan Ayı'nın ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç tüm vatandaşları Ramazan etkinliklerine davet etti. Etkinliğe 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken kurulan sahnede Hacivat ve Karagöz gösterisi, palyaço, gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlendi.


Etkinlik alanına gelmesiyle birlikte çocukların sevgisiyle karşılaşan Başkan Kılıç, “En kıymetlilerimiz olan yavrularımız için Ramazan ayı sonrasında da gerek eğitim, gerek sosyal alanlarda elimizden gelen çalışmaların içerisinde olacağız. Bu sevgilerinden, saygılarından dolayı kendilerine bir ağabeyleri olarak teşekkür ediyorum” dedi.

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