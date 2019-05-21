Erenler'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

İftar sonrasında vatandaşların ailecek zaman geçirebildiği Ramazan etkinlikleri geçtiğimiz akşam Erenler Oyun Sokağında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Hacivat ve Karagöz gösterisi ile başlayan program palyaço ve müzik dinletileri ile çocuklar gönüllerinde eğlendi.

Ramazan etkinliklerin tümüne katılarak çocuklar ile zaman geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, etkinliğe katılan vatandaşlar ile sohbet ederken programa katılımın yoğun olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Başkan Kılıç, “Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha önce ifade ettiğimiz gibi gerek sosyal alanlarda gerek eğitim alanında yavrularımız için güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.