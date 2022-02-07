Erenler'de Şubat ayı meclisi gerçekleşti

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Meclisi Başkan Fevzi Kılıç'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Kılıç, ilçede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda 4 gündem maddesi karara bağlandı. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın konuşması ile devam etti. Başkan Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Kılıç, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarına kısa şekilde değinmek istiyorum. İlçemizde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha önce ifade ettim gibi geride bıraktığımız 2021 yılında 25 bin 827 ton asfalt, 46 bin 567 metrekare alanda kilitli parke ve 21 bin 971 metrekare beton tretuvar ile cadde ve sokaklarımızda yenileme çalışmalarımızı sürdürmüştük. Bu yılda bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile devam etti. 4 gündem maddesi de meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilirken gündemin 4. maddesi hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, “Kentsel Dönüşümün değişim planına göre uygulama yönetmeliği meclisimiz tarafından onaylandı. Kentsel dönüşüm bölgesinde yapılacak bütün çalışmalar bu yönetmeliğe göre yapılacak” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Yönetmenlik kentsel dönüşüm bölgesindeki vatandaşlarla yapılacak görüşmeler sonrasında yapılacak uygulamalara kanuni dayanak olacak. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ciddi mesafe kat edildi” şeklinde konuştu. Başkan Kılıç'ın konuşmasının ardından meclis oturumu sona erdi.