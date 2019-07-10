Erenler'de tarla yollarında hummalı çalışma

Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Kılıç, “Halkımızın sorunları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza azim ve gayretle devam edeceğiz. Bir ekibimiz Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken diğer bir ekibimiz de Ekinli ve Değirmendere Mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Çalışmalar sürüyor

Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız bize tarla yollarına ulaşım konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Ekiplerimiz gerekli hazırlıkları yaparak zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Amacımız en kısa sürede tarla yollarındaki çalışmaları tamamlayarak tarlasına, bahçesine gitmek isteyen vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan teşekkür

Bölge muhtarları ise devam eden çalışmalardan dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür ederek, “Seçim sürecinde Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'ın mahallelere yaptığı ziyarette vatandaşlarımız bu sıkıntıyı kendisine iletmişti. Fevzi Başkanımız da göreve geldiği takdirde bu konuya öncelik vereceğini söylemişti ve böyle de oldu. Fevzi Başkanımıza mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyor çalışmalarında kolay diliyoruz” diye konuştular.