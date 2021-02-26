Erenler'de tüm okullar “Okulum Temiz Belgesi” aldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm resmi ve özel okullar “Okulum Temiz Belgesi” aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde yapılan denetimler sonucu, Erenler ‘deki bütün okullar "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı. Kılavuzda belirlenen kriterler doğrultusunda, sağlanması istenen hijyen şartlarını yerine getiren tüm okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bir program ile belgeleri takdim edildi.

Okul müdürlerine belgelerini bizzat takdim eden Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, ilçeye bağlı resmi ve özel tüm okulların “Okulum Temiz Belgesi”ni almaya hak kazandıklarını belirterek “Okul idarecilerimiz, bu belgeyi okullarına kazandırabilmek için gerçekten gayretli çalışmalar ortaya koydular. Belge alan okullarımızın idarecileri başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.