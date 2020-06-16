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Erenler'de vektörle mücadelede çalışmalarını sürdürüyor

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Erenler Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçe sakinlerinin sivrisineksiz bir yaz geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade etti. Cerrahoğlu, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ilçe sakinlerimizin sivrisineksiz bir yaz geçirebilmeleri için çalışmalarını hassasiyet ile gerçekleştiriyor. Yaptığımız ilaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Ekiplerimiz geçen sene vektörle mücadelede gerçekleştirdiği başarılı çalışmanın üzerine koymak, daha iyisini yapmak için gayret ve çaba ile çalışıyor. Akşam saatlerinde başlayan ilaçlama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ediyor” dedi.

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