Erenler'de Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor

Erenler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erenler'de spor eğlence ve dinlenmenin buluşma noktası olacak Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor. Yapımı biten Yaşam Merkezinde deneme testleri yapılırken, çok kısa sürede açılışının yapılması planlanıyor. Yapı tamamlanan Yaşam Merkezini gezerek incelemede bulunan Eski Sakarya Milletvekili ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'e Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk eşlik ederek proje içeriği hakkında bilgiler verdi.

Yaşam Merkezi'nin Erenler ve Sakarya için güzel bir hizmet olduğunu belirten Çelik, Yaşam Merkezi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu, tırmanma duvarı, sauna, hamam, fitnes salonu, sentetik buz pisti, squash duvar tenisi bölümlerini tek tek gezerek inceledi. Çelik'in büyük beğeni ile gezdiği Yaşam Merkezi'nin Sosyal belediyecilik anlayışında örnek ve başarılı bir proje olduğunu Yaşam Merkezinin Erenler'in sosyal yaşantısına yeni bir soluk kazandıracağını belirtti. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e ilçeye kazandırdığı tesis için teşekkür etti.

Başkan Öztürk ise, “Yaşam Merkezi, gerek spor eğlence ve dinlenme alanları ile yaşam standartlarını yükseltecek bir proje niteliğini taşıyor. Erenlerde spor eğlence ve dinlenme açısından ideal bir buluşma noktası haline gelecek olan Yaşam Merkezimizin yapımı tamamlandı.İnşallah çok yakın bir zamanda açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.