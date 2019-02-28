Erenler'de yaşam merkezi açılıyor

Erenler Belediyesi tarafından yaptırılan bölgenin en büyük ve en kapsamlı tesisi Yaşam Merkezi'nin resmi açılışı 2 Mart Cumartesi Günü gerçekleşecek. Erenler'e yenir bir soluk kazandıracak olan tesis spor eğlence ve dinlenmenin adresi olacak. Erenler Belediyesi tarafından yaklaşık 12 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip Yaşam Merkezi 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de törenle açılacak. Tesisin açılışına şehir protokolünün yanı sıra Ankara'dan da üst düzey katılım olacak. Yaşam Merkezi, içerisinde bulunan spor, eğlence ve dinlenme alanları ile vatandaşların vazgeçilmezi olacak.

Erenlerde 10 dönüm üzerine kurulu ilk en büyük ve en kapsamlı tesis olan Yaşam Merkezi'nde yarı olimpik yüzme havuzu, tırmanma duvarı, sauna, hamam, tuz odası, fitnes salonu, sentetik buz pisti, sguash duvar tenisi, çocuk eğlence dünyası ve kafeterya gibi birçok eğlence ve spor alanları bulunuyor. Erenlerde vatandaşlarımıza sağlıklı yaşamın anahtarını vereceğiz dediği Yaşam Merkezi' hakkında bilgi veren Başkan Öztürk, “Hedefimiz vatandaşlarımızın kaliteli sağlıklı sosyal hayat sunarak huzur içerisinde vakit geçirebileceği bir tesis oluşturmaktı. Şükürler olsun ki bunu başardık. Spor eğlence dinlenme alanları ile donatılan Yaşam Merkezimizde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, duvar tenisi, tırmanma duvarı gibi alanlarımızla vatandaşlarımızın spor faaliyetlerini sauna hamam tuz odası alanlarımız ile sağlıklı yaşamın anahtarını vatandaşlarımıza veriyoruz. Sentetik buz pisti çocuk eğlence dünyası ve kafeterya ile eğlence alanlarımızla vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam sunuyoruz” dedi.

Tüm Sakaryalıları açılış yöreni için Yaşam Merkezine davet eden Başkan Öztürk “Böylesine büyük ve içerisinde bir çok gerek spor gerek sosyal donatıyı barındıran tesisimizin açılış törenine tüm Sakaryalıları bekliyoruz. Hem tesisimizi görsünler hem de anlattığımızdan fazlasını yaşasınlar istiyoruz” diye konuştu.