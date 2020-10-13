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Erenler'in 2021 yılı bütçesi 78 milyon lira olacak

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Meclisinin ikinci oturumunda 2021 yılı bütçesi 78 milyon lira olarak belirlendi.


Erenler Belediyesi Ekim Ayı Meclisinin ikinci oturumu Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve bir önceki oturumda Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2021 yılı bütçesi 78 milyon lira olarak karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ilçemize kalıcı hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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