Erenler'in ilk kapalı pazar yerinin temeli atıldı

Erenler'in ilk Kapalı Pazar Alanı'nın Temel Atma Töreninde konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Toplam 3 bin 500 metre karelik alanda yapılacak çalışma ile Kapalı Pazar Yerinde Zabıta Güvenlik Noktası, Bay-Bayan lavabolar ve mescitler, kafeterya ve dinlenme alanı, çocuk emzirme odaları, Erenler Güreş Takımı Salonu ve fitness salonu olmakla birlikte alan; yemek organizasyonları, kına cemiyetleri, cenaze taziye alanı, araçların otopark alanı, çocukların oyun alanı ve deprem toplanma alanı olarak da vatandaşlarımız hizmetinde olacak” dedi.

Erenler Belediyesi tarafından Hacıoğlu Mahallesi'nde yapılacak olan Erenler'in ilk kapalı pazar yerinin temel atma töreni Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın ev sahipliğinde; Erenler Kaymakamı Necip Çakmak'ın, AK Parti İlçe Başkanı Erdal Köse ve parti mensuplarının, ilçe kamu müdürlerinin, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'ın, meclis üyelerinin, muhtarların ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Temel atma töreninde alan hakkında detaylı bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, “3 bin 500 metre karelik toplam alanın 350 metre karesi idari bina olmakla birlikte bu alanda Zabıta Güvenlik Noktası, Bay-Bayan lavabolar ve mescitler, kafeterya ve dinlenme alanı, çocuk emzirme odaları, Erenler Güreş Takımı Salonu ve fitness salonu olacak” dedi.

Başkan Kılıç, “2 bin 850 metre karelik kapalı alan ise; spor alanı, basketbol ve voleybol alanı, kapalı pazar alanı, yemek organizasyonları, kına cemiyetleri, cenaze taziye alanı, araçların otopark alanı, çocukların oyun alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanımda olacak. İlçemizde kurulan Pazartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarının Sebze ve Meyve kısımları da çalışma tamamlandıktan sonra buradaki kapalı alan da kurulacak. Alanda ses sistemi, kamera sistemi, bütün pazar tezgahlarına ait elektrik prizler ve pazar sonrası alanı yıkama sistemi de bulunacak. Tesisimiz son derece donanımlı bir şekilde olacak. Kıymetli vatandaşlarımız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Törende konuşan Kaymakam Necip Çakmak ise, “Erenler'in ilk kapalı Pazar yerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tamamlandığında inşallah önceki Pazar düzenine göre yeni alan daha güzel ve düzenli hale gelmiş olacak. Başta emeği geçen Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç olmak üzere ekip arkadaşlarını tebrik ediyor ve kolaylık diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların sonrasında tören İlçe Müftüsü Harun Bayraktutar'ın duası ve kurban kesimi ile son buldu.