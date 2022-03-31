İhlas Haber Ajansı

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Eşini öldürdükten sonra çocuğunu alarak kaçmıştı Sakarya'da yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuğunu alarak kayıplara karışan şahıs Sakarya’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuğunu alarak kayıplara karışan şahıs Sakarya'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Kamer Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde meydana gelmişti. İddiaya göre, H.P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.'yi (41) sırtından bıçakladı. Ayşe P. kanlar içinde yere yığılırken, H.P. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Ayşe P., sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.


İzmit'te eşini öldürdükten sonra Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde saklandığı tespit edilen şahıs için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda şüpheli H.P. saklandığı adreste yakalanarak, Kocaeli Emniyeti'ne teslim edildi.

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