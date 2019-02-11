Eşinin eski kocasını sosyal medya paylaşımları yüzünden öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde eşinin eski kocasını öldüren zanlı ifadesinde, sosyal medyadan eski eşi hakkında hakaret varan paylaşımları yüzünden cinayeti işlediğini söyleyerek kendini savunduğu ortaya çıktı.

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde 9 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah Okuyan, arkadaşı Ş.Ç. ile birlikte çocuklarını teslim etmek için ayrı olduğu eşine gitti. Çocukların teslimi sırasında Emrah Okuyan, eski eşinin yeni kocası F.S. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında F.S. tabanca ile eşinin eski kocası Emrah Okuyan'ı öldürerek Ş.Ç.'yi de yaraladı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşinin eski kocasını öldüren zanlı F.S.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.S. ifadesinde, “Emrah Okuyan, eşim hakkında sosyal medya üzerinden hakarete varan yorumlar yaptı. Olay günü de tartıştık. Tartışma büyüyünce cinnet geçirdim ve vurdum” dediği belirtildi. Mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı burada da verdiği ifade de hakaret ve cinnet üzerine söylediği savunmasını tekrarladığı öğrenildi.