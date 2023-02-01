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Eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşini bıçaklayarak yüzünden yaralanmasına sebep olan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşini bıçaklayarak yüzünden yaralanmasına sebep olan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye, dini nikahlı Y.Ö. (33) ile eski eşi G.Ç. (31) sokakta karşılaştı.İddiaya göre, Y.Ö., barışma isteğini kabul etmeyen G.Ç.'ye elindeki ekmek bıçağıyla saldırdı. Bu esnada yüzüne bıçak darbeleri alan ve kanlar içerisinde kalan kadın yere yığıldı. Yaralı kadının kız kardeşinin yardım çığlıklarına koşan çevredeki vatandaşlar tarafından G.Ç., bölgedeki bir otomobil ile Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı G.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırgan ise olaydan bir süre sonra suç aleti ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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