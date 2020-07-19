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Eski Milletvekili Yıldırım'ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Akyazı’nın tanınmış, sevilen esnaflarından olan ve AK Parti 22-23.

Akyazı'nın tanınmış, sevilen esnaflarından olan ve AK Parti 22-23. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım'ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.


AK Parti 22-23. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım'ın kardeşi Mustafa Yıldırım, dün evinde hayatını kaybetmişti. Ani ölümüyle sevenlerini üzüntüye boğan Akyazı'nın tanınmış esnaflarından 5 çocuk babası Mustafa Yıldırım'ın cenazesi, Yıldırım Erkek Kur'an Kursu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.


Cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz başta olmak üzere; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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