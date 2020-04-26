Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

70 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden eski TRT genel müdürlerinden Şenol Demiröz, Sakarya'da son yolcuğuna uğurlandı.

Sakaryalı 70 yaşındaki eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz'ün bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Demiröz için cenaze töreni düzenlendi. Törene Demiröz'ün eşi Fehamet, kızı Betül, oğlu Dündar Demiröz ve yakınları katıldı. Demiröz'ün cenaze namazı, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Erenler Mezarlığı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Demiröz, Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.