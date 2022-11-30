Eskrimde çifte gurur

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi adına yarışmaya katılan Yiğit Akın Soner, il birinciliği müsabakalarında birinciliği, Özge Özbaş ise ikinciliği elde etti. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Her iki öğrencimizde gurur kaynağımız. Daha iyi yerlerde daha çok madalyalarla görmek isteriz. Her zaman öğrencilerimizin yanında spora ve sporcuya verdiğimiz destekle yanlarında olmaya devam edeceğiz. 'Biz büyük bir aileyiz' diye boşuna demiyoruz. Altınküre Fen ve Anadolu Liseli olmak gerçekten büyük bir aile olmak demektir" denildi.