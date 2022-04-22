Esnafı tehdit edip haraç isteyen yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söyleyip yanında çalışmaya başladığı kişiyi tehdit ederek 50 bin lira haraç isteyen yabancı uyruklu şahıs ve babası yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı. Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.'nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.

“Parayı alıp gitmeyi hayal etmişlerdi, polisi karşılarında gördüler”

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.'nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. ‘Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git' şeklinde mesajları üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şahısların söylediği yere koydu. Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.