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Et restoranının mangal bölümünde yangın çıktı, ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir et restoranının mangal bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir et restoranının mangal bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Soğanpazarı Caddesi'nde bulunan et restoranının mangal bölümünde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanların çıktığı yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle restoranda maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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