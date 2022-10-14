‘Etiket' onlardan sorulacak

Hedefimiz Türkiye'nin en büyük ilk 500 kuruluşu arasında yer almak. Üretim ve pazar altyapımızı da bu yönde oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Etiketin olduğu her alana girerek dünya markası olmayı hedefleyen Etiketten Endüstriyel Ürünler Sanayi yatırımlarını sürdürüyor. Dünya devleri ile çalışmaya talip olan firma çalışmalarına hız verdi. Etiket sektörünün önünün açık olduğuna dikkat çeken firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arabul, yaptıkları yatırımlar ve hedeflerinden bahsetti. Etiket sektöründe iddialı olduklarını söyleyen Arabul, ihracat potansiyeli 10 milyar dolar civarında olan sektör için ilk etapta İstanbul olmak

üzere, daha sonrasında da farklı illerde şubeler açmayı planladıklarını belirtti. Arabul, küresel ölçekte vazgeçilmez bir oyuncu olma yolunda planladıkları yatırımların devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye'de kim ne üretiyorsa biz onun markasını dokunulabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bütün yatırımlarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu ciddi bir hedef bizim için. Yani dünya devleri ile çalışmaya talibiz. Bu yönde sorumluluklarımızın ağır olduğunu da biliyoruz. Şirketlerin yazgısını markasının belirlediğine inanıyorum. Bu yüzden şirketimizin ismini de ‘Etiketten' olarak belirledik. 2008 yılında başladığımız endüstriyel etiket üretimindeki büyümemizin sürdürülebilir olması için güçlü bir altyapı kurmaya çalışıyoruz. Mevcut endüstriyel etiket üretim kapasitemizi artırıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'nin en büyük ilk 500 kuruluşu arasında yer almayı hedefliyoruz”

Etiket sektörünün 10 milyar dolar civarında olan ihracat potansiyeli ile de önünün açık olduğuna dikkat çeken Arabul, “Sektörün ihracat şansı çok büyük ve bu konuda da planlarımız var. Avrupa'da kişi başı etiket tüketimi ile Türkiye arasında önemli fark var. Ama Türkiye bu konuda da sürekli gelişen bir pazar. Türkiye'de kırsal kesimde etiketin kullanımı ve önemi daha da artacak. Etiket sektöründe iddialıyız. Hedefimiz Türkiye'nin en büyük ilk 500 kuruluşu arasında yer almak. Üretim ve pazar altyapımızı da bu yönde oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal firmalarla kurumsal bir yapıda sürdürülebilir büyüme planlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğiz. Şu anda 3 bin metrekare olan kapalı üretim alanımızı 7 bin metrekareye çıkarmanın hazırlığı içindeyiz. İlk etapta İstanbul olmak üzere daha sonraları da bazı önemli illerde şubeler açmayı planlıyoruz. Bu planımızı yurt dışı için de uygulayacağız. Üretime yönelik makine yatırımlarımızın haricinde dijital altyapımızı da güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.