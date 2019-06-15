Etkili yağış heyelana neden oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan yağış heyelana neden oldu. Heyelan sonrasında yol kenarındaki otobüs toprak altında kalırken, heyelanda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Olay, Geyve ilçesi Doğançay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağış sonrasında Doğançay mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında yol kenarındaki otobüs toprak altında kaldı. Heyelanda ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi.

Heyelan sonrası AFAD Sakarya İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Herhangi bir olumsuzluk tekrardan yaşanmaması için ekipler hazır beklediği öğrenildi.