İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Etkili yağış heyelana neden oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde etkili olan yağış heyelana neden oldu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan yağış heyelana neden oldu. Heyelan sonrasında yol kenarındaki otobüs toprak altında kalırken, heyelanda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.


Olay, Geyve ilçesi Doğançay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağış sonrasında Doğançay mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında yol kenarındaki otobüs toprak altında kaldı. Heyelanda ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi.


Heyelan sonrası AFAD Sakarya İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Herhangi bir olumsuzluk tekrardan yaşanmaması için ekipler hazır beklediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.