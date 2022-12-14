Etkinlikler ‘Uzaktaki Yakın: Adapazarı' söyleşisi ile devam etti

Yazar İvi İlyadis'in konuşmacı olarak katıldığı programda, Çark Mesire'de bulunan su çarkının tarihsel süreci konuşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri, birbirinden değerli konuklarıyla ve sanat sevenlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Uzaktaki Yakın: Adapazarı söyleşi programı ile izleyicinin karşısına çıkan programın konuğu Yazar İvi İlyadis oldu. Aziz Duran Parkı'nda bulunan tarihi su çarkı ve şehrimizin tarihsel dokularının konuşulduğu program duygusal anlara sahne oldu. Dedesi İllia Nikolaidis'in yapıp şehrimize hibe ettiği tarihi su çarkı hakkında bilgiler veren İlyadis'in programı, Sakarya Anadolu Lisesi ve Millet Kıraathanesi olmak üzere 2 farklı oturumda gerçekleştirildi. Programlar sonunda dinleyicilerle bir araya gelen İlyadis, ‘Uzaktaki Yakın: İstanbul' isimli hatıra kitabını imzaladı.