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Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir vatandaşın evinden 27 adet tam altın, 3 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bilezik çalarak kayıplara karışan 4 şüpheliyi kriminal incelemede yapılan ayak izi ele verdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir vatandaşın evinden 27 adet tam altın, 3 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bilezik çalarak kayıplara karışan 4 şüpheliyi kriminal incelemede yapılan ayak izi ele verdi. Jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve para sahibine teslim edildi.


Olay, 27 Mart Cuma günü Geyve ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli vatandaşın evinde bulunan kasasından 27 adet tam altın, 3 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bilezik çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT, OYİ ve Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemelerde hırsızlığın evin penceresinden girilerek yapıldığını tespit etti.



Ayak izleri şüphelileri ele verdi


Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) timinin olay yerinden almış olduğu ayak izi K.A.S. isimli şüpheliye ait olduğu kriminal inceleme sonucunda tespit edildi. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT Dedektiflerince olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.A.S., E.Ç., M.A. ve Y.K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler hırsızlığı itiraf etti


Şüpheliler sorguları esnasında, evin penceresinden içeri girerek önce evin içerisinde kasa anahtarını bulduklarını ve daha sonrasında ise kasayı açarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.



Ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edildi


Çaldıkları altınların bir bölümünü Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçeleri ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bozdurarak paraya çeviren şüpheliler, elde edilen paranın bir kısmını ise harcadı. Çalınan altınlardan henüz bozdurulmayan 2 adet tam altın, 1 adet altın bilezik ve 37 bin 480 TL para K.A.S. isimli şüphelinin evinde bulundu. Ele geçirilen altın ve para ev sahibi M.Ç.'ye teslim edildi.

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