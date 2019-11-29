İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.