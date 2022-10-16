İhlas Haber Ajansı

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Evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dairede yangın çıktı. Panik oluşturan yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.


Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

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