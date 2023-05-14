Evde kilitli kaldığı söylenen yaşlı kadın ekiplere zorluk çıkardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evde birinin kilitli kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen ve eve camdan girmeye çalışın ekiplere, içerde bulunan yaşlı kadın zor anlar yaşattı.

Yalı Mahallesi 150. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ‘evde kilitli kalma' ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye giderek, zemin katta bulunan eve camdan girmeye çalıştı. Ekiplerin eve girmeye çalıştığını gören Gülçin Ö. isimli yaşlı kadın, kapıyı açmamakta direndi, kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine ise eve girmeden camdan müdahale etmelerini söyledi. Yaşanan zorluk sonrasında kadın ekipler tarafından ikna edildi.