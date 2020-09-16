İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Evim, Okulum” projesinde tablet ve materyaller çocuklara ulaşmaya başladı

Sakarya’da “Evim, Okulum” projesi kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar için tablet ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırılmaya başlandı.

Sakarya'da “Evim, Okulum” projesi kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar için tablet ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırılmaya başlandı. Tableti kendisine ulaşan 7'nci sınıf öğrencisi ise Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerini iletti.


Sakarya'da maddi durumu yeterli olmayan çocuklar için çalışma materyali vb. ihtiyaçları Sakarya Valiliği himayesinde karşılanmaya başladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden, “Evim, Okulum” projesi kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklara tablet ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırmaya başladıklarını duyurdu. Proje kapsamında tablet ile birlikte çeşitli materyaller kendisine ulaşan 7'nci sınıf öğrencisi Elif Evra, çektiği video ile Vali Kaldırım'a teşekkürlerini iletti.


Vali Kaldırım ise, sosyal medya hesabı üzerinden Elif Evra'nın kendisine ettiği teşekkür videosunu paylaşarak, “Elif Evra kızım, ben teşekkür ederim, derslerine iyi çalış, hep yanındayız. “Evim, Okulum” projemiz kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklarımıza tabletlerini ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırmaya başladık” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.