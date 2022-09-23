İhlas Haber Ajansı

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Evin bodrum katına kurduğu özel odalarda uyuşturucu üretiyordu, tutuklandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde evin bodrum katında özel olarak hazırladığı odalarda uyuşturucu üreten şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evin bodrum katında özel olarak hazırladığı odalarda uyuşturucu üreten şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Erenler ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Evin bodrum katında ışıklandırma, sulama, havalandırma ve duvarları yalıtılmış şekilde özel olarak hazırlanan odalarda uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 308 gram esrar, 30 extacy hap, 36 gram taş kokain, 20 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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