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Evin ikinci katından düşen Suriyeli kadın yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ikinci kattan düşen Suriye uyruklu mülteci kadın toprak zemine düşerek yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikinci kattan düşen Suriye uyruklu mülteci kadın toprak zemine düşerek yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin ikinci katındaki camda dengesini kaybeden Suriye uyruklu mülteci kadın toprak zemine düşerek yaralandı. Komşuların sesleri duyması üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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