Evinde 1 kilo 750 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 750 gram esrar ve 150 gram uyuşturucu madde tohumu ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında S.B. isimli şüphelinin Kurtköy Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 750 gram esrar, 150 gram uyuşturucu tohumu ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alınırken işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.