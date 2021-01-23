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Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 108 gram olan sentetik uyuşturucu maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 108 gram olan sentetik uyuşturucu maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göl Mahallesi'nde T.G. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 108 gram olan sentetik uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet tabanca fişeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. isimli şahıs, gerekli işlemlerin yapılması için Sapanca Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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