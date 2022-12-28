İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evinden 12 kilo esrar çıkan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden K.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Operasyon neticesinde 12 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.