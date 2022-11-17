Evinin bacasında çıkan yangın sonrasında fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin baca kısmında çıkan yangın sonrasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Turnalı Mahallesi'nde Hüseyin Saka'ya (55) ait evin baca kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevke dildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise ev sahibi Saka fenalaştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saka, hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 55 yaşındaki adak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.