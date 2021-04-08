Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilendikten sonra akrabalarına giden 3 kişi, yaklaşık 4 saat sonra fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmında çıkan yangın sırasında dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erlerince yangın söndürüldü. Yangın sonrasında eve gelen anne Neziha Doğan, çocukları G.Ö. ve Ç.Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen yeğenini kardeşinin evine götürdü. Yangından yaklaşık 4 saat sonra G.Ö. ve Ç.Ö. isimli 2 kardeş ve kuzenleri fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Çocuklar dumanla uyanmışlar"

Çocuklarının fenalaştığını duyunca iş yerinden ayrılarak kardeşinin evine gelen anne Neziha Doğan, “Saat 08.30'da çocuklar dumanla uyanmış. Mutfak dolapları ve mutfak yanmış. Sonrasında komşular itfaiye çağırmışlar, itfaiye ile birlikte çocuklar kalkmış zaten, ekiplerle birlikte yangını söndürmüşler. Boğulma tehlikesi atlattı çocuklar. Ben işteyken yangın çıkmış bana haber verildi geldik. Burası kardeşimin evinde. Yanan ev kullanılamayacak durumda şu anda. Hastaneye kaldırıldılar, yanık yok ama solunum yollarında sorun var şu an sadece” diye konuştu.