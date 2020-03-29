Evlerinden çıkamayan öğrenciler Orman Haftası'nı unutmadı

Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan Sakaryalı ilkokul öğrencileri Orman Haftası'nı hazırladıkları videoyla kutladı.

Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 4-F sınıfı öğrencileri Orman Haftası'nı unutmadı. Virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan öğrenciler hazırladıkları video ile Orman Haftası'nı kutladı. Sınıf öğretmenleri Elif Çakmak öncülüğünde hazırlanan videoda, öğrenciler tarafından ağacın önemine vurgu yapıldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise yaptığı yazılı açıklamada, okulların kapalı olmasına rağmen öğretmenlerin 'Sakarya Çevrimiçi' çalışmaları kapsamında eğitimi özveri ile devam ettirdiklerini belirterek, "Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Öğrencileriyle sürekli iletişimde kalarak eğitim çalışmalarını aksatmadan yürüten tüm öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi kutluyorum" dedi.