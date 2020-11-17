İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlerinden dolaşmak için çıkan iki kardeş ormanlık alanda kayboldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 14 yaşlarındaki iki erkek kardeş Kıran Tepe bölgesindeki ormanlık alanda bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 14 yaşlarındaki iki erkek kardeş Kıran Tepe bölgesindeki ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Serdivan'da yaşayan 14 yaşlarındaki iki erkek kardeş, evlerinden dolaşmak için ayrıldı. İlçedeki ormanlık alana giden kardeşler eve dönmeyince aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri AFAD ekiplerinden destek istedi. AFAD ekipleri ve polis ekipleri çocukların girdiği ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonrasında kardeşler Paraşüt Tepe olarak bilinen ağaçlık alanda bulundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kardeşler bölgeye dolaşmak için gittiklerini ve kaybolduklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.